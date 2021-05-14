تشييع جثمان الفنان محمد ريحان بمسقط رأسه في الشرقية

شيع فريق من الطب الوقائي، قبل قليل، جثمان الفنان الراحل محمد ريحان الذي توفى عصر اليوم، داخل مستشفى جامعة الزقازيق، إثر إصابته بكورونا، لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من أفراد أسرته.

وقال المهندس عمرو نجل الفنان الراحل، إنه لم يتمكن وشقيقتيه من حضور جنازة والدهما، بسبب خضوعهم للعزل الصحي إثر إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا أنهم كانوا مرافقين له، وانتقلت العدوى إلى إحدى شقيقاته ثم الثانية وانتقلت له بعد ذلك، لافتا إلى أنه كان مرافقا لوالده في أثناء علاجه من الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن بعض أفراد العائلة سيحضرون الجنازة وأداء الصلاة على الفنان الراحل بالمقابر، معربا عن حزنه هو وشقيقتيه لعدم تمكنهم من حضور الجنازة، بناء على تعليمات الأطباء بالالتزام بعدم مخالطة أحد.

وقال الدكتور وليد ندا مدير إدارة مستشفيات الجامعة، إن الفنان الراحل كان يعاني من مرض الفشل الكلوي، وجرى احتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، منذ عدة أيام وأثناء احتجازه للعلاج، أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف مدير إدارة مستشفيات الجامعة أنه تم نقل محمد ريحان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، نظرا لعدم علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن «ريحان» احتجز في المستشفى ليومين، وكانت حالته الصحية متأخرة، وتوفى متأثرا بإصابته بكورونا.