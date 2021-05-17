تحرير 3128 محضر لعدم ارتداء الكمامة و فض 67 سوق عشوائى بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، مُعلنة تنفيذ حملات بشكل متواصل منذ مطلع مايو الجاري حتى أمس الأحد، استهدفت المرور على المنشآت بكافة المناطق بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3128 محضرا لعدم ارتداء الكمامة و فض 46 سوق عشوائى و21 تجمعا لأفراح وسرادقات عزاء بالإضافة إلى غلق وتشميع 66 مركزا للدروس الخصوصية.

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وأضافت أنه وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من قرارات لمجابهة تداعيات الجائحة خلال أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك والتى تم العمل بها منذ 6 مايو الجارى وحتى 21 مايو، منها الالتزام بمواعيد غلق المحال فى التاسعة مساءً، تم رصد مخالفات عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و اختراق مواعيد الغلق، حيث تم غلق وتشميع 170 مقهى ومحل تجاري وورش بعدة مناطق.

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