في عيد ميلاده.. عادل إمام وسمير غانم كوميديا وصداقة دامت عقود

تاريخ طويل من الفن، استطاع أن يبدع خلاله الزعيم عادل إمام، ورسخ داخل وجدان جمهوره كثيراً من الفن والإبداع والحب، الذي جعل الجميع يشارك الزعيم احتفاله بعيد ميلاده الـ81 اليوم الاثنين 17 مايو 2021.

مشوار على مدار أكثر من 60 عاماً، شارك مع أغلب المخرجين والمؤلفين في أعمالهم، وجمعته هذه الأعمال بالعديد من كبار النجوم، منهم من اكتفي بالعمل معه، ومنهم من خلق العمل بينهم صداقة دامت لسنوات طويلة.

واحد من هؤلاء النجوم، نجح الزعيم عادل إمام في أن يحافظ عليه فنياً وإنسانياً، هو «ملك الكوميديا» سمير غانم، فعلى الرغم من أنهم كانا يتنافسان في نفس الملعب، إلا أنهما جعلا المستفيد الوحيد من هذا الأمر هو الجمهور، فقدما سوياً ثنائياً حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

تشارك النجمان عادل إمام وسمير غانم في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم «أذكياء لكن أغبياء»، وفيلم «مدرسة المشاغبين»، وفيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، وفيلم «24 ساعة حب»، وفيلم «أزواج طائشون»، وفيلم «ممنوع في ليلة الدخلة»، والكثير من الأعمال الفنية.

أما عن أخر ظهور فنى للثنائي عادل إمام وسمير غانم على الشاشة، فكان بطلب من الزعيم عادل إمام، بأن يشاركه الفنان سمير غانم كضيف شرف في مسلسل «عوالم خفية»، وهو الأمر الذي لم يتردد فيه سمير، ووافق على الفور وقدما سوياً «ديو» أبهر الجمهور، وتفاعل معه بشكل كبير.

وعلى مدار كل هذه السنوات من العمل سوياً، نجح الثنائي عادل إمام وسمير غانم في أن يحتفظا بعلاقة الصداقة القوية بينهما، دون أن يصيبها شائبة.