يوسف الحسيني يناشد المواطنين بخصوص حالة سمير غانم: ادعوله

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، حديثه للمواطنين بشأن الحالة الصحية للفنان القدير سمير غانم، الذي يعاني من أزمة صحية في الوقت الحالي يمكث على إثرها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، موضحًا أن سمير غانم واحدًا من أجمل وأروع وأهم وأعظم فنانين مصر، «من أكتر الناس اللي ترسم على وشك الابتسامة وتتقلب عل ظهرك ضحك، راجل أكتر من لطيف في الحقيقة و مثال لخفة الظل على الشاشة أو المسرح».

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، الذي يعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن خفة الظل التي يتمتع بها الفنان سمير غانم غير مصطنعة على الإطلاق، «ربنا يديله الصحة ويقومه بألف صحة وسلامة»، موضحًا أن كل ما يطلبه من المواطنين هو عدم نشر شائعات «ياريت نبطل القيل والقال ونقول فلان الفلاني حصله كذا، وفلان محصلهوش كذا، وحالته بقت كذا، لازم حد من أسرته أو من النقابة».

وأشار الإعلامي، إلى أن أسرة الفنان ونقابة المهن التمثيلية هما فقط على تواصل دائم مع الفنان سمير غانم، «ده راجل من الناس اللي شكلت وجدان المصريين، مفيش حد عربي مضحكش على مشاهد ظل وخفة دم سمير غانم، من حقه علينا أننا زي ما بيقول المثل المصري (منبربخش بالكلام) منقولش حصلة كذا ولا محصلوش كذا ولا وضعة كذا، سيبوا الراجل في حالة، ادعوله ربنا يديله الصحة وطولة العمر والبركة في العمر».

وتابع: «إطلاق الشائعات عمال على بطال سلبيا أو إيجابيا يؤدي إلى توتر عائلته، أي حد مش بس سمير غانم، الشائعات دي بتجيب إحباط، ليه بتهرش في أدمغة الناس، سيبوا الناس في حالها، طب أنت لو فيه صفحات كاتبة كده، أنت كمواطن بتشير ليه، بناء على أية، أية مصداقية هذه الصفحات، في مثل هذه الأمور عائلة الشخص هي المسؤولة عن إطلاق التصريح أو نرجع فورًا للنقابة».