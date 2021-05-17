المنشآت الفندقية: السعودية تسير رحلات للغردقة للمرة الأولى منذ كورونا

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنّ السعودية ستبدأ تسيير رحلات سياحية إلى الغردقة بداية من الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا فبراير من العام الماضي، وأضاف الشاعر، لـ«الوطن»، أنّ عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة مهمة جدا، حيث تتصدر السعودية ترتيب الدول العربية المصدرة للسياح لمصر، كما أنّها أحد الدول الـ10 الأكثر إرسالا للسياح لمصر خلال الأعوام الماضية.

عودة السياحة العربية لمصر

وأشار الشاعر إلى أنّ عودة السياحة العربية لمصر خلال الفترة الحالية ضروري جدا، خاصة أنّ الحركة السياحية الوافدة من السوق العربي تمثل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية التي كانت تستقبلها مصر قبل ظهور جائحة كورونا، كما أنّ السياح العرب من ذوي الإنفاق المرتفع، ومتوسط إقامتهم بالفنادق المصرية طويل بالمقارنة بالجنسيات الأخرى.

انتعاشة سياحية في النصف الثاني من 2021

وأوضح الشاعر أنّ جميع المؤشرات تؤكد أنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون أعلى من نظيرتها خلال الشهور الـ6 الأولى من 2021 وذلك بعد إعلان العديد من الدول قرب تسيير رحلاتها للمدن السياحية المصرية مثل روسيا والسعودية، وهما من أهم الدول المصدرة للسياح لمصر، فضلا عن اتجاه العديد من الدول الأوربية لتسيير رحلات سياحية لمصر خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفي ذات السياق ومن أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خاصة الخليجية، تشارك مصر حاليا في الدورة الـ28 لملتقى السياحة والسفر العربي المقام بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16 إلى 19 مايو الحالي، بوفد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص يترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إضافة إلى وفد من العاملين بقطاع الطيران المدني يترأسه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني.