طرح لقاح بريطاني فرنسي جديد لكورونا آخر العام

أعلنت كلا من شركتي «جلاكسوسميثكلاين» و«سانوفي»، عن وصولهما إلى نتائج قوية ومبشرة في تجارب لقاح فيروس كورونا، وتعمل شركة «جلاكسوسميثكلاين» البريطانية على طرح لقاح جديد لفيروس كورونا في السوق بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بفضل النتائج الإيجابية من التجارب المبكرة التي ستسمح للقاح بالدخول في دراسات المرحلة المتأخرة في غضون أسابيع.

وكان من المتوقع في الأصل أن يحصل اللقاح، الذي تمّ ابتكاره مع شركة «سانوفي» الفرنسية على موافقة الجهات التنظيمية في النصف الأول من العام الحالي، ولكن تم تأجيله في ديسمبر بعد أن فشل في تحقيق استجابة مناعية قوية لدى كبار السن.

وقالت الشركة البريطانية، اليوم، إنَّ النتائج المؤقتة من تجربة المرحلة الثانية أظهرت استجابة قوية للأجسام المضادة، في جميع الفئات العمرية للبالغين، ولم تثر أي مخاوف تتعلق بالسلامة، ما يمهد الطريق للانتقال إلى المرحلة الثالثة.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن رئيس وحدة اللقاحات في «جلاكسوسميثكلاين» قوله: نعتقد أن هذا اللقاح المرشح يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في المعركة المستمرة ضد فيروس كوروتا وسوف ننتقل إلى المرحلة 3 في أقرب وقت ممكن لتحقيق هدفنا المتمثل في إتاحته قبل نهاية العام، تابعت الصحيفة البريطانية أن اللقاح الجديد يستخدم اللقاح تقنية مماثلة منتشرة في لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي تنتجه شركة سانوفي، وسيتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع ما يسمى بالدواء المساعد الذي تم تطويره بواسطة جلاكسوسميثكلاين، والذي سيكون بمثابة معزز للقاح.

ومن المتوقع، أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجربة في الأسابيع المقبلة وتشمل 35 ألف فرد بالغ من مجموعة واسعة من البلدان، وسيتم تقييم فعالية صيغتي لقاح ضد الطفرات التي ظهرت لأول مرة في ووهان (D614) وجنوب إفريقيا (B.1.351). وتأمل الشركتان في الحصول على الموافقة التنظيمية للقاح في الربع الأخير من العام.