بشرى سارة من الهند.. هذا اللقاح قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا المتحور

ما زالت الهند حديث العالم بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهذه المرة جاءت الأخبار السعيدة بشأن فاعلية اللقاحات ضد المتحور الهندي الجديد من الفيروس، حيث أثبتت دراسة فاعلية اللقاحات ضده.

شملت الدراسة التي أجريت في الهند، ونقلها موقع "سكاي نيوز"، 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا، وجاءت النتيجة جيدة بنسبة 97%، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة فإن لقاح أسترازينيكا نجح في منع الفيروس، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس، فيما قال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة بريطانية: "أظهرت دراستنا أن 97.38% من الذين تم تطعيمهم محميون من العدوى وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06%".

السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، بدوره أكد أن الدراسة تبدو حتى الآن "واعدة إلى حد ما"، مرجحا أن يكون المتحور الهندي خاضعا للقاح مثل الآخرين.

من جهته أشاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بهذه الأنباء، وذلك خلال حديثه مع "سكاي نيوز"، قائلا: "هناك بيانات جديدة مبكرة جدا من جامعة أكسفورد.. تعطينا شيئا من الثقة بأن اللقاحات تعمل ضد المتحور الهندي، لكنه يظل أكثر قابلية على الانتشار".

وبحسب آخر إحصائية بشأن فيروس كورونا في الهند، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في الهند إلى أكثر من 4000، للمرة الرابعة خلال أسبوع، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 311170، وهو ما يمثل أدنى زيادة في يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وواصل المسؤولون في الهند تحذيراتهم من أي تهاون بشأن "الاستقرار" في ارتفاع أعداد حالات الإصابة، وحثوا الولايات على زيادة وحدات العناية المركزة وتعزيز القوى العاملة الطبية لديها.