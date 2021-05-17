لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «كل سنة وانت طيب يا أجمل قلب»

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81 اليوم الاثنين، الموافق 17 مايو 2021، حيث قدم خلال مشواره الفني ملئ الحافل بالفن والإبداع، عدد كبير من النجوم.

ولكن كان من ضمن النجمات التي تمكنت من أن تخلق «كيميا»، أو «ديو» فني ناجح مع الزعيم، هي الفنانة لبلبة، حيث شاركت معه في عدد كبير من الأعمال الفنية، وتمكنا معاً من تحقيق نجاح كبير، أشاد به الجمهور.

ولذلك كانت الفنانة لبلبة من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث وجهت رسالة إلى الزعيم، جاء فيها: «كل سنة وانت طيب يا أجمل قلب ويا أطيب قلب.. أنت عشرة عمري وأنا كل سنة باستنى اليوم دا علشان أقولك كل سنة وانت طيب.. وربنا يخليك لينا يا رب».

وتابعت لبلبة قائلة: «أنا شاركت عادل إمام في أغلب أعماله، وحققنا نجاحاً سوياً، وعندما أسافر إلى أي بلد عربية، الجمهور دائماً يطلب مني أن أسلم على الزعيم عادل إمام، أنا بارتاح وأنا باشتغل معاه ودوقت النجاح معاه».

وأضافت لبلبة بقولها: «عايزة أقوله إنه توأمي، وبأحس أنه فرد من العيلة بتاعتي، وعمرى مهنسى وقفته جنبي لما فقدت والدتى، وبارتاح جداً وأنا باشتغل معاه، ربنا يخليه لينا دايماً، لأن قلبه كبير، عمره مبينسى أصدقاءه».

مسلسل مأمون وشركاه

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة لبلبة مع الزعيم عادل إمام مسلسل «مأمون وشركاه»، واستكملا من خلاله سلسلة النجاحات التي حققاها سوياً، وشارك معهما عدد كبير من النجوم، منهم شيرين، ومصطفى فهمي، وخالد سليم، وهنا الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.