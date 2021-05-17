في عيد ميلاده الـ81.. هل يفكر الزعيم عادل إمام في كتابة مذكراته

تحتفل مصر والوطن العربي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث يحتفل الفنان الكبير، المولود في عام 1940، بعيد ميلاده الـ81 اليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

تاريخ طويل من الفن والإبداع، عاش معه الجمهور منذ اللحظات الأولى لطلته على الشاشة، وعلى مدار أكثر من 60 عاماً من الفن، كان الزعيم عادل إمام قادراً على أن يوسع من شعبيته، التي لم تقتصر على محيط مصر فحسب، وإنما امتدت إلى العديد من الدول العربية.

ولذلك، عندما يحل يوم احتفال الزعيم بيوم مولده، تكون مصر والوطن العربي بأكملهم يحتفلون معه، ولكن ظل هناك تساؤل شغل بال كثير من جمهور الزعيم، طوال السنين الماضية، وهو ماذا سيفعل عادل إمام لتوثيق هذا التاريخ العظيم من الفن، وهل يفكر في كتابة مذكراته؟

وبالفعل، ترددت كثير من الأقاويل والشائعات حول كتابة الزعيم عادل امام لمذكراته، وبدأ الكل يتساءل عن صحة هذا الأمر، ولكن جاءت تصريحات عصام إمام، شقيق الزعيم، لـ«الوطن» لتنفي هذه الأقاويل، مؤكداً أن شقيقه الفنان عادل إمام ليست لديه نية لكتابة مذكراته.

وأكد عصام إمام أن شقيقه يرفض هذا الأمر، ولا يفكر إطلاقاً في كتابة مذكراته، حتى عندما سأله البعض عن ذلك، قال إنه لا يحب هذا الأمر.

وبهذا الرد يكون الزعيم عادل إمام قد حسم أمر التفكير في كتابة مذكراته الشخصية، إلا أن بعض المقربين منه يحاولون إقناعه بفعل هذا الأمر، لتوثيق مشواره الفني الحافل بالعديد من الأعمال، التي توثق لمراحل مختلفة في تاريخ مصر.

ولعل آخر الأعمال الفنية التي قدمها الزعيم عادل إمام، كان مسلسل «فلانتينو» في رمضان 2020، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من بينهم هادي الجيار، وحمدي الميرغني، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري.