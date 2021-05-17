صحة سوهاج تقدم هدايا الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية..«صور»

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن زيارة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، منازل أسر شهداء الأطقم الطبية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديرا من الرئيس لدور شهداء الجيش الابيض من الأطقم الطبية والعاملين فى القطاع الصحى الذين ضحوا بأرواحهم أثناء عملهم وتصديهم لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم اسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظه سوهاج وقدمت وكيل وزارة الصحة والسكان الهدايا العينية والمادية نيابة عن السيسي، لأسر شهداء الجيش الابيض بمنازلهم وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم و لما قدموه من تضحيات مضنية .

وأكدت الدكتورة «كريمة»، أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظه سوهاج يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهه جائحه كورونا ومساعدة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والحفاظ على صحه وسلامه المواطنين.

من جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقفه الدعم وتقديره لدور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا .

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعدد من شهداء الأطقم الطبية بعدد من المحافظات وأرسل السيسي أسمي أيات الشكر والعرفان لأهالي الشهداء ولأرواحهم الطاهرة .

كما ارسل الرئيس لأسر الشهداء الهدايا العينية والمادية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم تقديم تلك الهدايا بواسطة وكلاء الوزارة وقيادات المديريات بتلك المحافظات.

يذكر ان مديرية الصحة بسوهاج أعلنت عن تعافي 222 مصابا بمستشفيات العزل والعزل المنزلي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكان عدد المتعافين أول ايام العيد 47 متعافيا وتاني أيام العيد 96 متعافيا و79 متعافاي في اليوم الثالث، وقدم المتعافون الشكر والتقدير للأطقم الطبية علي مجهوداتهم الكبيرة تجاه المرضي.