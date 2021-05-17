أحمد السقا يرد على مها أحمد: «عفا الله عن ما سلف يا أختي العزيزة»

خرج الفنان أحمد السقا عن صمته، بعد الجدل الذي أثارته الفنانة مها أحمد، منذ أيام، وكتب «السقا» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عن ما سلف يا أختي العزيزة (مها)».

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة بين مها أحمد من جانب، وأحمد السقا وأمير كرارة، من جانب آخر، مساء أمس الأحد، بعدما وجهت مها أحمد عدة اتهامات للسقا وكرارة بأنهما لم يهتما بها، بعدما طلبت منهما العمل معهما، لأنها منذ فترة طويلة لم تعمل، وتحب أن تعود للعمل، خاصةً وأنها بعدما فقدت وزنها، لم يعد أحد يهتم بترشيحها.

وقصت مها أحمد عدة مواقف مع أحمد السقا وأمير كرارة، جعلت الطرفين يردا عليها، فكان الرد من طرف «السقا»، من خلال شقيقته ووالدته، ولكنه لم يتحدث عن تلك الأزمة، أما «كرارة» فقد رد بنفسه على ما أثارته «مها».

رد أمير كرارة على مها أحمد

كتب أمير كرارة عليها قائلاً: «أنا عمري ما شوفتها أصلاً والله، مجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة، ودخلت بيتهم، وجملة (الدور بينادي صاحبة) دي أكيد معرفش بتتقال إزاي، والله سبحان الله مع إنها كانت مبسوطة، ومن جملة كتع كسح كسل».

تدخلات بالصلح من الفنانين

وكتبت نشوى مصطفى: «يا رب وحياة حبيبك النبي يتصالحوا ويتصافوا، كلهم طيبين وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم هيسامحوا لأنهم عارفين الظروف، وأكيد مقدرينها، الحياة مش مستاهلة خناق، وبتخلص في ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ في النار من تحت لتحت حاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم، وخلينا نسعى في الخير، إحنا عيلة واحدة، واللي غلط أكيد ميقصدش، التمس لأخيك ألف عذر، ويا رب بحق الأيام الطيبة، تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان».

وقال أحمد التهامي : «دول اخواتي ودول اخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول».