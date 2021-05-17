وزير المالية: الدولة المصرية تسخر كل الإمكانيات لدعم السودان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية متبنية تسخير كل الإمكانيات بالدولة المصرية لدعم الأشقاء في السودان، وهي استراتيجية دولة، مشددًا على أنَّ المرحلة التي يمر بها السودانيين تتطلب التكاتف معهم، خاصة أن عودة السودان للمجتمع الدولي والتعامل مع المديونيات الكثيرة للسودان مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، وبدأنا بتدعيم طلب السودان بصندوق النقد الدولي بإسقاط أعباء الديون وجزء من الديون من خلال الإحتياطيات المخصصة من خلال التعامل مع الديون والتي لمصر نصيب بها، وتنازلت مصر عن نصيبها في هذا.

وأضاف وزير المالية، خلال حديثه مع آية الغرياني، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» بباريس أنَّه تمّ «توجيهي والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وزرنا السودان قبل شهر رمضان الكريم وتباحثنا هناك وتحدثنا مع زملائنا الوزراء بالحكومة السودانية وقابلنا دولة رئيس الوزراء لبحث كل طلبات الدعم الفني واللجان المشتركة والمشروعات المشتركة».

وتابع: «التقيت كل وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم الدكتور جبريل وزير المالية وتمّ الاتفاق على نقل خبراتنا بمجال الإصلاح الاقتصادي وما يتمّ من إصلاحات بالجمارك المصرية والضرائب المصرية والمالية العامة وتم الاتفاق على بروتوكولات تعاون وتسخير لكل إمكانيات مصر في هذه المجالات بهذا الإطار».

وتابع وزير المالية أنَّ وزير النقل اتفق على مجموعة من المشروعات المشتركة لتسيير حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان، «إحنا موجودين النهاردة وسيادة الرئيس حرص بنفسه إنه يتواجد بمؤتمر دعم السودان، خصوصا أن السودان بمرحلة ضخمة جدا بالتحول الاقتصادي وفي مجال الاصلاح الاقتصادي وتتطلب أن يكون المجتمع الدولي متفهم لذلك، وأن يكون داعم لذلك، والمؤتمر يستهدف أن يتم تقديم المساعدات للأشقاء بالسودان في هذا المجال، وإن شاء الله أشقائنا بالسودان ينجحوا إنهم يعبروا ببلدهم بهذه المرحلة ودايما هيلاقونا جنبهم وفي ضهرهم داعمين بكل إمكانياتنا وحتى عبور هذه المرحلة الصعبة».