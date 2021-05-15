المالية: 3 شروط لدخول مبادرة إحلال السيارات.. وبطاقة التموين لن تتأثر

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد بوزارة المالية، إن هناك شروط يجب توافرها في السيارات من أجل دخولها مبادرة الإحلال ومن ضمنها أن يكون مضى على تصنيع السيارة 20 عاما أو أكثر، مع وجوب أن يكون سن مالك السيارة يترواح ما بين 18 عاما إلى 65 عاما في حالة التقسيط، أما في حالة الدفع النقدي فيمكن تجاوز هذا السن.

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار» المذاع على فضائية «DMC »، أنه من الضرورة أن يكون الشخص الذي يُقدِم على تقديم سيارته من أجل دخولها برنامج الإحلال ضمن قاطني المحافظات السبع التي تشملها المرحلة الأولى وهذه المحافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد بوزارة المالية، أن هناك مجموعة كبيرة من الحوافز المالية المقدمة من وزارة المالية ستصل إلى 7 مليارات جنيه، بجانب فكرة الحافز الأخضر الذي يمثل 10% من قيمة السيارة بقيمة 22 ألف جنيه حد أقصى للسيارة الملاكي وهذا تتحمله الدولة، وبنسبة 20% للسيارة التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه.

وأكد أن امتلاك سيارة حديثة موديل السنة لن يخرج المواطنين من الدعم في بطاقات التموين، وسيظل يحصل على نفس الحصة من التموين، لافتا إلى أن السيارات ستعمل بالوقود المزدوج من خلال الغاز الطبيعي والبنزين مع حرية الشخص في تشغيل السيارة بالطريقة التي يفضلها.