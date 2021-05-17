نائب الرقابة المالية يكشف إنجازا مصريا يحدث لأول مرة منذ 130 عاما

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على الأسواق المالية «الأيوسكو» تلعب دورا كبيرا في تشكيل الإطار التنظيمي المالي العالمي، كما أنها الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية وتحاول ضمان شفافية الأسواق.

وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنوك واستثمار» المذاع على فضائية «Extra News » اليوم الأحد، أن المنظمة تضم في عضويتها أكثر من 95% من الجهات الرقابية على مستوى العالم ويبلغ عدد أعضائها 226 عضوا، لافتا إلى أنه بانتخاب الدكتور محمد عمران لرئاسة لجنة الأسواق النامية بالأيوسكو فسيكون أول مصري وأفريقي يتولى المنصب، ويعد هذا إنجازا يحدث لأول مرة منذ 130 عاما منذ نشأة اللجنة، لافتا إلى أن هذه اللجنة تضم 75% من أعضاء الهيئات الرقابية على مستوى العالم.

وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة رئاسة الأسواق النامية بالأيوسكو تهدف إلى العمل على تطوير أسواق الأوراق المالية وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرة، مؤكدا أن وجود «عمران» سيعمل على الارتقاء بأداء الرقابة في مصر، مشيرا إلى أن «عمران» سيكون ممثلا دوليا بجانب وجوده في مقعد دولي في مجلس مراقبة الأنشطة المختصة بالمعايير الدولية، وسيتم تعيين نائبين له الأول هو محافظ البنك المركزي الروسي والثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس أسواق المال التركي.

وتولى «عمران» منصب نائب رئيس البورصة في الفترة من 2006 حتى 2010 ثم أصبح رئيسا لها في الفترة من سبتمبر 2011 حتى قبل قيام ثورة 30 يونيو، ثم عاد مرة أخرى لرئاستها من أغسطس 2013 حتى يونيو 2017.