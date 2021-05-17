أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع للمرة الخامسة.. «القوائم الجديدة»

حصلت «الوطن» على القوائم الجديدة لأسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادتها للمرة الخامسة خلال العام الجاري، حيث شهدت أسعارالأجهزة المنزلية بالأسواق 4 ارتفاعات سابقة بنسب تراوحت من 30 لـ50% بالأسواق، وأرجع تجار بالغرف التجارية الأسباب الى ارتفاع أسعار الشحن بأكثر من 500% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية للخامات.

أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع مجدداً

وقال أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين، إن ارتفاع أسعار الشحن والخامات أدى إلى تقليل عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن الشاشات المستوردة الأكثر ارتفاعًا في قائمة ارتفاعات الأجهزة المنزلية، ومنها شاشات «سامسونج»، و«إل جي».

وأوضح أن هناك أسباب وراء هذه الارتفاعات المتتالية للأجهزة الكهربائية، أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن الارتفاع الأخير هو الخامس خلال العام الجاري.

وذكر عضو شعبة المستوردين لـ«الوطن»، أن السوق يستهلك سنويًا أكثر من مليون جهاز تلفزيون، وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى انتشار مصانع «بير السلم» التي تنتج أدوات وأجهزة كهربائية بجودة متدنية، وتقوم بتقليد العلامات التجارية الشهيرة.

وأشار إلى اختلاف نسبة زيادة الأسعار النهائية للمستهلك على حسب نوع المنتج، كما تقسم نسبة الزيادة على عدد القطع بالحاوية الواحدة.

وذكر «جعفر»، أن مصر تستورد مكونات إنتاج بنسبة تزيد عن 95% لتصنيع الأجهزة الكهربائية بالمصانع.

أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 15%

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية على المستورد فقط، حيث قامت عدد من الشركات برفع أسعارها بنسب تتراوح بين 7 إلى 15% للبوتاجاز والغسالة والثلاجة والمكنسة والمراوح والتكيفيات.

وتستورد مصر أكثر من 70% من المادة الخام، ما يعني استيراد جزء كبير من تلك الاحتياجات من الخارج.

وفى السياق نفسه، قال تجار ووكلاء لعدد كبير من العلامات التجارية بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن العام الجاري هو الأسوأ في حركة المبيعات، فلا يزال الركود يقود الأسواق، كما أن الارتفاعات المتتالية أدت لتراجع المبيعات مقارنة بالعام الماضى، لافتين إلى أن الأسواق لم تتقبل ارتفاعات الأسعار.

وأوضحوا أن جميع أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب متفاوتة لتصل 50% بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والشحن، خاصة إلصاج والكرتون، ومن أبرز هذه الأجهزة شاشات التليفزيون.

وقالوا إن المواطنين لايتقبلون أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة، وهناك ترقب وحذر بالأسواق وذلك رغم الركود في الأسواق، وزيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأفادوا بأن هناك تراجعًا كبيرًا فى العمليات الاستيرادية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقليل الدول المصدرة للحصص الاستيرادية للمستوردين فى كافة دول العالم.