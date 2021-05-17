محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية .

ويتابع المحافظ بشكل يومي أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث أكد «الهجان»، أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار .

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص .

في وقت سابق، أجرى محافظ القليوبية حملة مكبرة لنظافة وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة، وذلك في إطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وصيانتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء .

بدأ المحافظ الحملة بتفقد أعمال رفع الأتربة من نفق غبور بمدينة قليوب، حيث تم رفع طن من الأتربة المتراكمة على الجانبين وكانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، نظرا لحيوية هذا النفق الذي يربط الطريق الزراعي بمدينة القناطر الخيرية ومحافظات أخرى، وخلال الحملة تم مراجعة الإنارة وأعمال الصيانة بالنفق ووجه المحافظ بدهان البلدورات ومتابعة الصيانه والنظافة الدورية للنفق.