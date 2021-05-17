سوهاج تسجل 70 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفاد مصدر مسئول بمديرية الصحة في سوهاج، أن المحافظة سجلت 70 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا، يوم أمس الأحد، الموافق 17 مايو، وفق البيانات الرسمية المسجلة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الإصابات بفيروس كورونا والوفيات عادت للارتفاع مرة أخرى بعد أن شهدت الأيام الماضية تراجعا في الأعداد، لافتا إلى أن اغلب الوفيات تأتي ضمن قوائم انتظار العناية المركزة.

تعافي 222 مصابا خلال أيام عيد الفطر المبارك

كانت مديرية الصحة بسوهاج، أعلنت تعافي 222 مصابا بمستشفيات العزل والعزل المنزلي خلال عيد الفطر المبارك، وكان عدد المتعافين أول أيام العيد 47 متعافيا، وثاني أيام العيد، 96 متعافيا، وثالث أيام العيد 79 متعافيا، بإجمالي 222 متعافٍ خلال ٣ أيام، وقدم المتعافون وأهاليهم الشكر والتقدير للأطقم الطبية علي مجهوداتهم الكبيرة تجاه المرضي.

هدايا الرئيس السيسي تصل لأسر شهداء كورونا من الاطقم الطبية

وكانت مديرية الصحة بسوهاج، أصدرت بيانا اليوم أشارت فيه الي قيام الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة لمنازل أسر الشهداء من الأطقم الطبية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديرا منه لدور شهداء الجيش الابيض من الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين ضحوا بأرواحهم أاثناء عملهم وتصديهم لفيروس كورونا المستجد.

جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظه سوهاج، وقامت وكيل وزارة الصحة والسكان بتقديم الهدايا العينية والمادية نيابة عن الرئيس السيسي، لأسر شهداء الجيش الأبيض بمنازلهم وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم ولما قدموه من تضحيات مضنية.