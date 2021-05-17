«بعد جلسة صلح».. شاب يقتل زوج شقيقته في مشاجرة بالمرج

أنهى شاب حياه زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بعدما سدد له طعنه نافذة بالصدر، ونُقل المجني عليه إلى مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج في محاولة لإسعافه إلا أنه توفى بعد يومين من العلاج داخل غرفة الرعاية المركزة.

وضُبط المتهم، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة، يفيد باستقبال «عادل م»، 42 سنة، مصاب بجرح طعني في الصدر، وتم دخوله غرفة الرعاية المركزة للعلاج، وبعد يومين توفي متأثرًا بإصابته.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكذلك ضبط المتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، وأن خلافات أسرية دفعت المتهم إلى التعدي بسلاح أبيض على المجني عليه قبل الواقعة بـ8 أيام.

وذكرت مصادر أن الإصابة كانت سطحية، وأن الأهالي تدخلوا وعقدوا جلسة صلح بينهما قبل الواقعة بيومين، إلا أن المتهم تشاجر يوم الواقعة مع المجني عليه وسدد له طعنة في الصدر، ونُقل على إثرها إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه لكنه توفى بعد يومين من العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وحُرر المحضر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.