حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يأخذ مولود برج الحمل دائمًا المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يضع أمامك فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.