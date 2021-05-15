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حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 15 مايو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالشجاعة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والصدق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتحمل مسئولياتك واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

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