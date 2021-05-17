ريم مصطفى تحترف التدريب في صالات الجيم (فيديو)

نشرت الفنانة ريم مصطفى فيديو لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضة «الجيم» بالقاهرة، أثناء قيامها بتدريب الرياضي الشهير نور خطاب، على أداء بعض تدريبات الظهر.

وجاء ظهور الفنانة الشابة في هذا الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تقوم بتدريب الرياضي المعروف على أداء بعض التمارين الرياضية، بعد أن كان يحدث العكس دائماً.

وفي وقت سابق، علق الكابتن نور خطاب على مقارنته بالنجم العالمي «ذا روك»، معبراً عن سعادته بهذا التشبيه، قائلاً: «أنا سعيد كثيراً بتشبيهي بالنجم ذا روك، لكونه نجماً عالمياً والأكثر شهرة بالعالم»، لافتاً إلى أنه تعجب كثيراً من مقارنته بالنجم «ذا روك» رغم اختلاف الشكل والجسم بينهما.

وفي سياق آخر، أثارت الفنانة ريم مصطفى الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيها: «ولك مثل ما فعلت يوماً.. فأحسن الفعل».

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة ريم مصطفى في الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسل «الملك»، ولكن تأجل عرضه بسبب بعض المشاكل التقنية.

ونشرت ريم مصطفى، تغريدة لها عبر صفحتها على موقع «تويتر»، لتقييم بعض مسلسلات رمضان، حيث غردت قائلةً إن «لعبة نيوتن أحلى مسلسل حقيقي، ومنى زكي مفيش كلام يوصف البراعة دي».

وكان آخر ظهور لريم مصطفى في برنامج «رامز عقله طار»، الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم، مع الفنان رامز جلال، حيث وقعت في المقلب الذي تم إعداده بالمملكة العربية السعودية.