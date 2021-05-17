نائب: زيارة السيسي لفرنسا تؤكد دور مصر الريادي الإقليمي والعربي

قال المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، لحضور مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تعكس العديد من الدلالات المهمة التي تؤكد دور مصر الريادي إقليميًا وعربيًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تؤكد دومًا دورها المستمر والمتواصل في دعم الدول العربية والإفريقية في قضاياها، ومساندتها وتوجيه كل أشكال الدعم لها.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن مصر تربطها بفرنسا علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة، وسيكون للزيارة تداعيات إيجابية على المستوى العسكري والإستراتيجي، والاقتصادي، فضلا عن فتح آفاق استثمارية جديدة بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتحقيق ثورة انفتاح جديدة مع القارة السمراء، بما يحقق في النهاية منفعة للجميع.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أن استعادة مصر لدورها الريادي في قلب القارة الإفريقية، جاء نتيجة للجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، وأصبحت مصر شريك أساسي في كل المؤتمرات المتعلقة بالقارة الإفريقية.

وثمن «الجندي» سعي مصر لتعزيز المبادرات الدولية الهادفة، لدعم القارة الإفريقية والأخذ بيد دولها للنهوض ووضعها على الخريطة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، لا سيما وأن القارة السمراء تتمتع بكل المقومات التي تجعلها رائدة في تلك المجالات، ولكن ما زالت تحتاج لتهيئة فرصة جادة لتحقيق التنمية المستدامة بما تمتلكه من مؤهلات وخبرات ومقومات، تمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرؤية المصرية دائما تسعى للتأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي، لمساندة السودان الشقيق خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، بجانب تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.

وتابع «الجندي»: على الرغم من الظروف المتشابكة والشائكة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الرئيس السيسي يعمل بكل جهد لدعم السودان وإفريقيا، حيث إنهما يمثلان أحد محاور تعزيز السياسة الخارجية المصرية، وتأكيد دور مصر الريادي إفريقيًا وعربيًا، مضيفًا أن مثل تلك اللقاءات تُعطي مصر فرصة لعرض وجهة نظرها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المختلفة.