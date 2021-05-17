حاتم عمور يستعد لطرح كليب أغنية «أحلى إبداع»

يستعد الفنان المغربي حاتم عمور، لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان «أحلى إبداع»، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات «يوتيوب»، وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية، خلال الفترة المقبلة.

ونشر حاتم، بوستر الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيس بوك، معلقا عليه «قريبا».

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع عماد الأسعد على مستوى الكلمات وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

«أحلى إبداع»، أغنية باللهجة العراقية، وهي ثاني أغاني ألبوم بلا حدود لحاتم عمور لسنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

ويراهن حاتم، على طرح عمله الجديد خلال الأيام المقبلة، على أمل هدوء الأوضاع الراهنة بالأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن «بلا عنوان»، آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث عقب طرحه.

كما تصدر تريند على يوتيوب، وحققت أغنياته أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

وتضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم، عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب «Allo les amis»، من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع بلال أفريكانو بمساعدة جبرون وإخراج أنس الكاد.