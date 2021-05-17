ناشطة سودانية: المواطن يستحق العيش بكرامة.. وأدعم الشعب الفلسطيني

وجهت الناشطة السودانية، آلاء صلاح، الشكر إلى السفارة الفرنسية في الخرطوم لتسهيل مشاركة الشابات والشباب في مؤتمر دعم السودان المقام في باريس، كما طالبت بالدعاء إلى كل أرواح شباب الثورة السودانية وأخرهما الشهيد عثمان أحمد والشهيد مدثر مختار، اللذان استشهدا في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة في السودان، موجهة التحية إلى شباب ثورة ديسمبر السلمية الذين يناضلون من أجل أن تسود الحرية والديمقراطية في البلاد.

وأضافت الناشطة السودانية خلال كلمة ألقتها في مؤتمر دعم السودان في باريس وتبثه فضائية «Extra News»، أنها توجه الدعم والتضامن إلى الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقه، لافتة إلى أن الثورة السودانية بدأت بهشتاج مدن السودان تنتفض حيث انتفض الجميع ضد الظلم والقهر والاستبداد واستباحة الدماء من النظام الديكتاتوري، حيث أسقط الشعب الثائر بثورته السلمية النظام البائد وكانت المطالبة بالمدنية من أجل العيش بكرامة كما يستحق شعب السودان الذي لا يجب إلا العيش على أرضه بعزة وكرامة.

وأشارت إلى أن مدن السودان طالبت بتطبيق المدنية، مبينة أن رحلة نضال الشباب في السودان طويلة من أجل بناء دولة الحرية والعدالة، لافتة إلى أن بناء هذه الدولة محاط بالأشواك والتحديات والترهيب، وأنه بتماسك شباب بلادها ودعم المجتمع الدولي سيتحقق الوعد بين الشباب والشهداء.

وأوضحت الناشطة السياسية، أن اللون الأزرق كان داعما للثورة ضد مجزرة القيادة العامة، لافتة إلى أنه يتم تعريف العالم بالسودان في مؤتمر باريس بشكل حقيقي، مطالبة باستلهام روح الثورة السودانية.