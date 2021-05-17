البرهان: السودان يسير نحو الانفتاح على العالم وتحقيق السلام الداخلي

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة في السودان يُعد تغييرًا حقيقيًا وتاريخيًا نحو التحول الديقمراطي والانفتاح على العالم الخارجي، «نحن الآن نسير في المسار الصحيح لدى عودة السودان إلى المنظومة الدولية لإجراء الإصلاحات اللازمة التي شملت على سبيل المثال إصلاحًا قانونيًا والاصلاح في منظومة العدل والاقتصادي، كذلك إطلاق الحريات العامة وتحقيق السلام الداخلي».

وأضاف البرهان، خلال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان في العاصمة الفرنسية باريس، أن السودان قامت بتوقيع اتفاقيات عديدة في جوبا مع جزء كبير من الحركات المسلحة المعارضة والشروع في إكمال السلام مع الأطراف الأخرى، «كل ذلك كان ثمرة للشراكة بين القوى المدنية والعسكرية الذين يمثلان طرفي الشراكة في حكومة الفترة الانتقالية التي توسعت الآن بعد انضمام مجموعات جديدة عقب الاتفاقيات التي تمت في جوبا».

وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في جوبا تركز على معالجة جذور أسباب النزاع الحقيقية إلا أن هذه المعالجات تواجه تحديات كبيرة تعترض تنفيذها، بسبب عدم توفر الموارد اللازمة بجهود إعادة الإعمار في مناطق النزاعات وجهود العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والترتيبات الامنية، لذا نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الإجراءات حتى نتمكن من بناء السلام واستدامته في السودان.