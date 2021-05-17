انطلاق مؤتمر دعم السودان في باريس بمشاركة الرئيس السيسي اليوم

يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يستمر يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان مجلس السيادة السوداني، أعلن في بيان، وصول رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر.

وزيرة الخارجية السودانية: المؤتمر سيسهم في تقديم بلادنا للمجتمع الدولي بشكل جديد

وقالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، إن المؤتمر سيسهم في تقديم بلادها للمجتمع الدولي بشكل جديد، بالإضافة إلى توقعات بإعفاء جزء كبير من ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي، وكذلك والتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.

توقعات بجمع أكثر من 1.4 مليار دولار لدفع ديون السودان لصندوق النقد الدولي

ومن المتوقع جمع أكثر من 1.4 مليار دولار لدفع ديون السودان لصندوق النقد الدولي.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية، رئيس اللجنة الفنية عمر قمر الدين، عقب وصولهم إلى مطار شارل ديجول الفرنسي، إن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد جلسات المؤتمر.

وأعلن قمر الدين، عن عقد مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وثالث بالعاصمة اليابانية طوكيو وكذلك بدول الخليج، بهدف تشجيع الاستثمار في السودان.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والبنى التحتية والموانئ، بالإضافة إلى الاتصالات والتحول الرقمي.

وكان الرئيس السيسي، توجه، أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، اللذين سيعقدان يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن مشاركة الرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط البلدين، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

وأوضح السفيرراضي، أن الرئيس السيسي، يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والتقى الرئيس السيسي، برئيس مجلس السيادة السوداني، مساء أمس الأحد، في باريس، بحضور وزيرة الخارجية السودانية وسفير السودان لدى فرنسا عمر مانيس.

وقالت المهدي، ان اللقاء تناول 3 قضايا تهم الجانبين اولهما موضوع السد الإثيوبي حيث اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق خاصة وان موعد الملء الثاني قد اقترب ولابد من اتفاق شامل وملزم يتم بموجبه الملء الثاني مع التنسيق اللصيق بين الجانبين حتى يتم هذا الاتفاق قبل الملء الثاني.

وأضافت وزير الخارجية السودانية، ان البرهان، اعرب عن شكره للرئيس السيسي عن الزيارة ومشاركته في هذا المؤتمر المهم الذي سيكون له مابعده في الشأن الاقتصادي السوداني، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية «سونا».