«شباب القليوبية» تتابع العمل بحمامات سباحة بنها للتأكد من صلاحيتها

تابع محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الإثنين، سير العمل بحمامات السباحة بمركز شباب المنشية، ونادي بنها الرياضي، ومركز شباب شبلنجة، ومركز شباب مدينة بنها، للوقوف على مدى صلاحية مياهها للاستخدام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها.

أكد «الصبروط» ضرورة الالتزام بتغيير مياه الحمامات في الأوقات المحددة لذلك، واتباع كل الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا، وضرورة وجود المنقذين بالحمامات والتأكيد على التباعد وتقليل الأعداد بها.

يأتي ذلك بعد قرار وقف العمل بحمام سباحة مركز شباب قليوب بعد ما تبين من مخالفات به، رافق الصبروط في الجولة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

في وقت سابق؛ أمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإيقاف تشغل حمام سباحة مركز شباب قليوب، والذي تم إنشاؤه بنظام حق الانتفاع، خلال المتابعة المفاجئة لعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لمتابعة التزام المراكز بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه «الصبروط» بضرورة الالتزام بقرار عدم الشغيل إلا بعد إخطار المديرية بتقرير فني يوضح صلاحية الحمام والمياه المستخدمة للاستخدام، وضرورة تقديم مدير إدارة شباب قليوب بطلب المعاينة الفنية لمديرية الصحة، للبت في مد صلاحية الحمام للتشغيل، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والإرشادات الواجب اتباعاها في أثناء التشغيل.