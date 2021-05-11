 وكيل شباب القليوبية يسلم جوائز مسابقة «كل يوم سؤال فى رمضان»

وزع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، جوائز مسابقة كل يوم سؤال في رمضان التي اطلقتها المديرية خلال شهر رمضان الجاري، إيماناً بالدور المهم الذى تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع.

مسابقة كل يوم سؤال فى رمضان جرى تدشينها على صفحة الفيس بوك الرسمية للمديرية، وصفحة الانستجرام لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ونفذتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لتكوين قاعدة عريضة من المتابعين والمهتمين بأخبار الهيئات الشبابية والرياضية والاجتماعية بالمحافظة

واستمرات المسابقة على مدار 27 يوما من بدء الشهر الكريم بأسئلة دينية متنوعة غير تقليدية، وإتاحة الفرصة لإجابة على السؤال اليومى بمراسلة ادمن الصفحتين، حيث تم تجميع الاجابات الصحيحة لجميع الأسئلة، وإجراء القرعة بين المشاركين.

وتسلم الجوائز «حماد عربى محمد، من مركز شباب الشيخة سالمة بشبين القناطر، جمال عرفة عبد المحسن من مركز شباب طحلة ببنها، إبراهيم عبد الكريم من مركز شباب بقيرة ببنها، أحمد كمال عبد الوهاب من مركز شباب مدينة شبين شبين القناطر، ومحمد جمال حلمى مركز شباب الحصة بطوخ».

يذكر أن الصفحة الرسمية للمديرية تقدم باستمرار جميع أنواع الأنشطة من مسابقات، وأعمال توثيقية للأحداث العامة و الدينية من ضمنها تقديم الجلسة البرلمانية: «سؤال وجواب»، لشباب إدارة شبين القناطر لتوضيح المفاهيم الأساسية والصحيح للبرلمان، واستهلت اولى حلقاتها باستضافة الدكتور الصبروط، للتشجيع الشباب على تقديم عمل متميز وفعال يفيد جميع الفئات السنية على مستوى المحافظة من خلال التواصل مع الشباب وانشطتهم برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، وبتويجهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية