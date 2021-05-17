أستاذ اقتصاد: مصر ثانِ أهم شريك لفرنسا في المنطقة

قال الدكتور كريم عمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في غاية الأهمية، خاصة أن فرنسا شريك هام بالنسبة لمصر، مؤكدا أن الاقتصاد الفرنسي هو السابع عالميا والثاني أوروبيا بإجمالي 2.9 تريليون دولار، مبينا أن مصر تصدر لفرنسا بنحو 650 مليون دولار وتستورد من فرنسا بقيمة مليار و700 مليون، حيث تصدر مصر أجهزة كهربائية وموالح وأسمدة وبعض المواد الكيمائية والزيوت العطرية، لافتا إلى أن مصر تعد ثانِ أهم سوق لفرنسا في المنطقة.

وأضاف «العمدة » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «Extra News»، أن مصر تستورد من فرنسا منتجات غذائية مع تعاون مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، كما أن استثمارات فرنسا في مصر أكثر من 5 مليار دولار في ظل نحو 162 شركة فرنسية في مصر توفر نحو 40 ألف فرصة عمل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن فرنسا شاركت في تأسيس المترو في مصر وتشارك في خطوط المترو الثالث والخامس والمترو الكهربائي الذي سيصل إلى السخنة، بجانب أن مصر بها أكثر من بنك فرنسي، بجانب وجود 3 شركات مقاولات فرنسية كبرى تعمل في العاصمة الإدارية، بجانب الاستثمارات الفرنسية في مجالات الغاز والبترول.

وألمح أستاذ الاقتصاد السياسي أن كل عام يسافر وفود من رجال الأعمال المصريين يذهب إلى فرنسا لطرق أبواب الاستثمار.

وذكر أستاذ الاقتصاد السياسي، أن فرنسا رائدة في مجال صناعة السيارات وتتجه إلى تصنيع السيارات الكهربية ومصر تدعم هذا التحول في الفترة المقبلة.

ولفت أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن مصر ساندت السودان عقب أزمتها الاقتصادية، مؤكدا أن السودان ثاني أكثر الدول الإفريقية إنتاجا للذهب في القارة، لافتا إلى أنه سيتم إسقاط نحو 30% من ديون السودان عن طريق نادي باريس الاقتصادي.