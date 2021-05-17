عاجل.. وزيرة الصحة: نسعى لتصنيع لقاح «أسترازينيكا» في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سعي الدولة المصرية لتصنيع لقاح «استرازينيكا» المُضاد لفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وقالت زايد، خلال الاجتماع، إنه يتم التنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين لتصنيع لقاح استرازينيكا في مصر، وسيتم ذلك في مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، ووصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، ومن المنتظر أيضا مع بداية شهر يونيو المقبل وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف «كوفاكس»، و2 مليون جرعة أخرى من لقاح «سينوفاك».

ولفتت إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، استلام 1.7 مليون جرعة من «كوفاكس»، فضلًا عن 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم».