رئيس وزراء السودان: ورثنا تركة مثقلة بالمشكلات والمتاعب الاقتصادية

قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، إن الحكومة الانتقالية قد وضعت في نصب أعينها عددًا من الأولويات تسعى إلى تحقيقها، مثل إصلاح القانون العام وكذلك إصلاح القانون الجنائي، فضلًا عن إصلاح المؤسسات القائمة على تطبيق وإنفاذ القانون، وإرساء دعائم حقوق الإنسان بحيث يصبح جزء أساسي من النظام الحاكم في السوادن، وأن أهم ما يميز هذه الفترة الانتقالية هو الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف حمدوك، خلال كلمته في مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية في العاصمة الفرنسية باريس، أن الحكومة الانتقالية في السودان تسعى لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي للمواطنين، حيث ورثت الحكومة الانتقالية تركة مثقلة بالمشكلات الاقتصادية والمتاعب الاقتصادية التي ينبغي على الحكومة الانتقالية مواجهتها إذا أرادت حقًا أن ينهض السودان من كبوته، وأولوية الحكومة الأولى هي معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأشار إلى أن السودان قد وضع على قائمة ولائحة الدول الرعاية للإرهاب ومن ثم تم رفعه من هذه القائمة، «وبالتالي أننا نناشد كافة الأطراف والشركاء المحبين للسودان أن يساعدوا السودان في هذا، وأن يستفيد السودان بعد رفعه من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، ومساعدة السودان على الخروج من أزمته الاقتصادية وعلى تحقيق الشفافية وإعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق العام وكذلك الإصلاح الاقتصادي».