البرهان: السودان جدير أن يكون رائدا في المجتمع الإقليمي والدولي

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن السودان بموقعه وتاريخة ومساهماته، جدير أن يكون رائدًا في المجتمع الإقليمي والدولي، «يطيب لي هنا أن أؤكد أننا في مجلس السيادة، ظللنا ندعم بقوة جهود الانتفاح الخارجي، التي تقودها الحكومة التنفيذية، من خلال حرصنا وتواصلنا المباشر مع رؤساء وزعماء الدول الصديقة والشقيقة، خصوصًا مع دول الجوار الأفريقي والعربي».

وأضاف «البرهان»، خلال كلمته في مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية في العاصمة الفرنسية باريس، أن مجلس السيادة الانتقالي، بذل جهدًا مكملًا للحكومة التنفيذية، للتأكيد على أهمية الانضمام لمبادرات السلام في منطقة الشرق الأوسط، ودعم كل مبادرة من شأنها أن تعود بفائدة على الانتقال الديمقراطي للسودان، بما يحفظ للسودان قراره وسيادته، ويؤهله ليصبح ركيزة أساسية، لاستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أنه بعد نجاح الثورة نعمل بشكل جيد، ونسير بالبلاد بخطى واثقة لتحرير شعارات الثورة، وإكمال التحول الديمقراطي المنشود بنهاية الفترة الانتقالية، كما أن الوضع الاقتصادي على رأس التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على برامج الفترة الانتقالية رغم الجهود المبذولة من الحكومة الانتقالية، بمعالجة الاختلالات الهيكلية، لتمكين الاقتصاد من أن يتعافى إلا أن هذه المعالجات نفسها، كان لها ثمنها الاجتماعي الكبير على المواطن الذي يعاني معاناة حقيقية في احتياجاته الأساسية.