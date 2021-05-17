البيت الأبيض: واشنطن تريد وقف تصعيد العنف «الإسرائيلي- الفلسطيني»

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن تريد وقف تصعيد العنف الإسرائيلي- الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيت الأبيض، أن هدف إدارة بايدن خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متابعا «على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الانخراط في حل النزاع»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة.

فيما كشف دبلوماسيون، أن أمريكا ترفض بيان لمجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار.