السفير الإسرائيلي في واشنطن يشيد بـ«رسالة بايدن القوية» لدعم تل أبيب

عبّر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، جلعاد إردان، على موقع التغريدات «تويتر» اليوم الأحد، عن امتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره «رسالة دعم قوية» لإسرائيل في ردها على الهجمات الصاروخية من غزة.

Thank you @POTUS for your strong message. May the rest of the international community follow your lead and support Israel’s right to defend itself. https://t.co/icXOPiRZWE