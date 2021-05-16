السفير الإسرائيلي في واشنطن يشيد بـ«رسالة بايدن القوية» لدعم تل أبيب

عبّر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، جلعاد إردان، على موقع التغريدات «تويتر» اليوم الأحد، عن امتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره «رسالة دعم قوية» لإسرائيل في ردها على الهجمات الصاروخية من غزة.

Thank you @POTUS for your strong message. May the rest of the international community follow your lead and support Israel’s right to defend itself. https://t.co/icXOPiRZWE — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) May 16, 2021

وكان «بايدن» قد تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم السبت، وسط تصاعد الهجمات على قطاع غزة.

خلال مكالمته مع نتنياهو، كرر بايدن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الفترة الحالية من الصراع أودت بشكل مأساوي بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وقد أثار بايدن مخاوف بشأن سلامة وأمن الصحفيين وعزز الحاجة إلى ضمان حمايتهم .

وخلال المحادثة مع الرئيس الأمريكي، أصر نتنياهو على أن إسرائيل «تفعل كل شيء لتجنب إيذاء» أولئك الذين ليس لهم علاقة بحماس وأن «غير المتورطين» تم إخلائهم من المبنى المكون من 12 طابقًا في قطاع غزة والذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس والجزيرة.

وكان المبنى قد انهار يوم السبت بعد هجوم بثلاثة صواريخ اسرائيلية.

تصعيد إسرائيلي فلسطيني

يشهد الشرق الأوسط أعنف تصعيد إسرائيلي فلسطيني منذ سنوات، حيث قتلت الضربات الجوية للقوات الإسرائيلية في غزة ثلاثة فلسطينيين على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وفقًا لمسؤولي الصحة بينما أطلق الفلسطينيون صواريخ باتجاه تل أبيب.

في وقت سابق من الأسبوع، وجّه المبعوث الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة نبرة مختلفة عندما انتقد وزارة الخارجية الأمريكية لبيانها الصادر ردًا على العنف في القدس.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا دعت فيه إلى وقف التصعيد على الجانبين في القدس مع تصاعد التوترات يوم الاثنين.

وقال المبعوث الإسرائيلي: «رسالة وزارة الخارجية الأمريكية غير مقبولة بالنسبة لي. من المستحيل وضع تصريحات للقادة الإسرائيليين في الرسالة نفسها تدعو إلى الهدوء إلى جانب المحرضين والمنظمات الإرهابية التي تطلق الصواريخ».

وتصاعدت التوترات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، بعد أن أمرت محكمة إسرائيلية بطرد عائلات فلسطينية.