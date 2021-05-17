أمير كرارة يجدد قبوله اعتذار مها أحمد: «فنانين مصر دايما في ضهر بعض»

جدد الفنان أمير كرارة، قبوله اعتذار الفنانة مها أحمد، وذلك بعدما شنت هجومًا كبيرًا عليه، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا: «فنانين مصر دايمًا في ضهر بعض».

وكتب أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا إنّ: «مها أحمد أختنا.. ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض».

وكان أمير كرارة، كتب عقب الأزمة، قائلاً: «أنا عمري ما شوفتها أصلاً والله، مجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة، ودخلت بيتهم، وجملة (الدور بينادي صاحبه) دي أكيد معرفش بتتقال إزاي، والله سبحان الله مع إنها كانت مبسوطة، ومن جملة كتع كسح كسل».

وكان الفنان أحمد السقا، كتب هو الآخر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عن ما سلف يا أختي العزيزة (مها)».

وكانت عدد من الفنانين، حاولوا التدخل للصلح، خلال اليومين الماضيين، حيث كتبت نشوى مصطفى: «يا رب وحياة حبيبك النبي يتصالحوا ويتصافوا، كلهم طيبين وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم هيسامحوا لأنهم عارفين الظروف، وأكيد مقدرينها، الحياة مش مستاهلة خناق، وبتخلص في ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ في النار من تحت لتحت حاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم، وخلينا نسعى في الخير، إحنا عيلة واحدة، واللي غلط أكيد ميقصدش، التمس لأخيك ألف عذر، ويا رب بحق الأيام الطيبة، تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان».

وقال أحمد التهامي : «دول اخواتي ودول اخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول».