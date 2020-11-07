وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، بمدرسة الليسيه في مصر الجديدة.

وصرح وزير الطيران عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة السياسية الفعالة في انتخابات مجلس النواب 2020 حيث إنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم ويعد نموذجاً حضارياً للديمقراطية لجميع المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى فى اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان وذلك لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة .

كما دعا منار جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم وذلك من اجل استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة .

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب اليوم، في الساعة التاسعة صباحا، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التي ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدا انتخابيا، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.