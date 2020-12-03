وزير الطيران المدني لـ"الوطن": 180 مليون جنيه لتطوير محطات الأرصاد

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن هيئة الأرصاد الجوية تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات متميزة لجموع الشعب المصري، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على هامش تفقد محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان: "نقدم الخدمة مجانا، والحمد لله سمعة الأرصاد الجوية ممتازة؛ إذ تعمل أجهزة الرصد على أعلى مستوى من خلال 91 محطة رصد، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية".

وأضاف "عنبة": "نعمل على تحسين الخدمة بشكل مستمر؛ إذ رصد 180 مليون جنيها لتطوير محطات الرصد على مستوى الجمهورية، وطورت 72 بالفعل، وباقي 19 محطة سيتم الانتهاء من تطوير 8 خلال العام الجاري، والباقى 11 محطات ستطور خلال العام المقبل".

وتابع الوزير: "في الماضي القريب، كان رواد الكاريكاتير، يشعلون الصحف برسوماتهم عن الأرصاد، وكانت أخبار الأرصاد الجوية محل انتقادات، واليوم أصبح المواطن يعتمد علينا كثيرا، قبل النزول من بيته إلى محل عمله للاطمئنان على حالة الطقس والأرصاد الجوية، ونتمتع بثقة المؤسسات المحلية والأجنبية".

وزير الطيران المدني يتفقد محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان

وتفقد الطيار محمد منار، صباح اليوم، محطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، بحضور منتصر مناع، نائب وزير الطيران، واللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني، وعددا من محرري شؤون الطيران.

وخلال الجولة استمع الوزير لشرح تفصيلي عن المحطة وإمكانياتها، والمهام التي تقوم بها؛ إذ أنشئت المحطة على مساحة 90 ألف مترا مربعا، واختير هذا الموقع نظرا للقرب النسبي من المقر الرئيسي للهيئة، وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتعد محطة أرصاد العاشر، هي محطة أرصاد جوية سطحية تتضمن أجهزة دقيقة في قياس عناصر الطقس الأساسية، مثل أجهزة قياس مدة سطوع الشمس، وجهاز قياس الحرارة والرطوبة الديجيتال، وقياس سرعة واتجاه الرياح وترمومترات قياس درجة الحرارة الجاف، والمبلل النهاية العظمي والصغري.

وقررت الهيئة مؤخرا نقل محطة قياس الإشعاع الشمسي من المقر الرئيسي للهيئة إلى محطة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى نقل محطة قياس غاز الأوزون أيضا من المقر الرئيسي للهيئة، التي تمثل مركزا إقليميا تابعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لقياس الأوزون على مستوى القارة الأفريقية، نظرا لقلة الملوثات الهوائية بهذه المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وزير الطيران المدني بأداء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت الحالي، واعتماد الكثير من الجهات في الدولة على مؤشراتها، لما لها من تأثير كبير على كثير من الأنشطة والمجالات، وتقدم بالشكر لجميع العاملين بهيئة الأرصاد على الأداء المشرف خلال الفترة الماضية.