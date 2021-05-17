كلنا مننجر.. وائل كفوري يطرح أول تتر مسلسل لبناني

أعرب المُنتج حمدي بدر عن سعادته البالغة، بالتعاون مع الفنان وائل كفوري في تتر أغنية مسلسل 350 جرام اللبناني، الذي طُرح منذ ساعات عبر قناة شركة Craft Media.

وقال بدر في تصريحات لـ «الوطن» إن التعامل مع وائل كفوري كان رائعا للغاية لكونها المرة الأولى التي يشدو فيها بتتر عمل درامي عربي، وهو المسلسل اللبناني داون تاون، الأغنية بعنوان «كلنا مننجر» التي كتب كلماتها الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين.

ومن المقرر عرض المسلسل ابتداء من 27 مايو على أحد المنصات بعد أن تم تأجيله في رمضان، بسبب عدم الانتهاء من تصويره، وتأجل كثيرا لظروف البلاد والحجر الصحي التي سببته أزمة كورونا.

داون تاون هو الإنتاج الأول لشركة «فالكون فيلمز» لصاحبها صبحي سنان التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية، والمسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان.

ويضم أسماء لامعة ومعروفة في مجال التمثيل منهم كارمن لبس، أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، سارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع، الأغنية هي ثمرة تعاون مشترك بين شركة فالكون فيلمز لصاحبها المنتج اللبناني صبحي سنان، وشركة كرافت ميديا لصاحبها المنتج المصري حمدي بدر.

وتقول كلمات الأغنية: كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري.. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور.. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق.