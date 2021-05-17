هيثم شاكر يطلق أغنيته الجديدة «واقف على تكة».. فيديو

أطلقت «شرقي برودكشن» للإنتاج الغنائي والفني، أحدث إنتاجاتها، أغنية «واقف على تكة» للمطرب هيثم شاكر، وذلك بعد تعاونهما في «الأعذار كذابة»، التي لاقت رواجًا ونجاحًا هائلًا عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبدالمنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

وتقول كلماتها

اتجنّ خلاص قلبك حن.. وشغال دق وخبط وزن عملت في عقلك دوشة وون.. ويومك مقلوب

حيرتك مداريها ف تكشيرتك.. تفرح لو جيبت في يوم سيرتك وبتعند بتعاند غيرتك.. ترجع مغلوب

عمال تضعف تدريجي.. وفاضللك ثانية وتيجي بتقاوح روحك.. كل طموحك.. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك.. ماهو اصل جنانك تاعبك واقف على تكة.. وتُقلَك سَكّة.. وسايبك كده مشغول

غامض بتحب تكون غامض.. باين مكشوف وبتتلامضواقع انما ثابت صامد.. جواك بتشيط

وواصللي شعورك بالمللي.. وبيزيد وبتضعف وتميلليوبتعيشها خطير بقا وعامللي.. قال يعني حويط

عمال تضعف تدريجي.. وفاضللك ثانية وتيجيبتقاوح روحك.. كل طموحك.. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك.. ماهو اصل جنانك تاعبك واقف على تكة.. وتُقلَك سَكّة.. وسايبك كده مشغول

من الجدير بالذكر، أن «شرقي برودكشن»، تستعد لإطلاق 3 أغاني جديدة على طريقة السينجل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أنها لم تكشف حتى الآن، عن تفاصيل تلك الأغاني، لكنها للنجوم، أحمد شيبة، لؤي، وأدهم سليمان.

يذكر أن شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، الذي قدم عدد من الأغاني من أشهرها «أشرب شاي» للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

كما حصل مؤخرًا علي حقوق ملكية شركتي «آربيكا» و«طرب برودكشن»، وامتلك حقوق نشر وإذاعة أكثر من 28 فيلما منها «الشوق» لروبي، «365 يوم سعادة»، لأحمد عز ودنيا سمير غانم، و«الثلاثة يشتغلونها» لياسمين عبدالعزيز.