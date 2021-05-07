هيثم شاكر باكيا: «غنيت في حفلة بعد وفاة أمي بيومين غصب عني»

بكى الفنان هيثم شاكر، خلال حديثه عن والدته، قائلا: «أمي كانت أغلى حاجة في حياتي، وما زلت حتى الآن مكسور بسبب وفاتها، وحشتني جدا وكنت متعود قبل كل حفلة بعملها أو شغل أكلمها في التليفون تدعيلي قبل ما أطلع، ولحد دلوقتي قبل كل شغل بنسى وامسك التليفون وأطلع رقمها عشان أكلمها».

ووصف «شيخ الحارة» خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان هيثم شاكر بـ«الجاحد»، مدلالا على ذلك بإقامته حفل غنائي بعد وفاة والدته بيومين، فأقر الفنان بصحة ذلك.

وتابع هيثم شاكر موجها حديثه لشيخ الحارة: «لو عندك صور الحفلة دي شوف شكلي كان عامل إزاي، واحنا في شغلنا فيه عقود والتزامات وشروط جزائية مسبقة ولو مشتغلتش هيبقى فيه مشكلة ليا وليهم».

وواصل: «لو عملت بحث هاتلاقي الصور شوف شكلي وشكل عيني كانت عاملة إزاي وأنا بغني في الحفلة، كان شيء غصب عني جدا، وحاولت إني اعتذر لكن مقدرتش».

واستكمل: «أوقات كتير جدا مش ببقى سعيد بسبب اللي مريت به في حياتي، بس مطالب إني مش أبين دة، مطالب إني أبين أني في أسعد لحظات حياتي ودة جزء من شغلنتي».