«حماقي مش أنجح مطرب».. هيثم شاكر يكشف عن رأيه في 4 فنانين

حل الفنان هيثم شاكر ضيفا ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، تحدث خلاله عن المواقف الصعبة التي مرت به ولا سيما إصابته بمرض السرطان واضطراره للغناء بعد وفاة والدته بيومين، كما أبدى رأيه في 4 مطربين من جيله نستعرضها في التقرير التالي.

«حماقي مش أنجح مطرب»

«حماقي مش أنجح مطرب»، هكذا علّق «شاكر» على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي بـ هل الفنان محمد حماقي هو أنجح مطربي جيله؟، قائلا إنه لا يوجد أحد يسمعه الجمهور فقط دون غيره من المطربين، فالكل يحقق نجاحات ولكن قد يختلف النجاح من موسم عن آخر، ولا يوجد أحد يستمر رقم واحد.

أحمد سعد أكثر مطرب خفيف الظل

وأضاف، أنه يحب سماع أغاني الفنان أحمد سعد، واصفا إياه بأنه أكثر المطربين خفيف الظل: «لو قعدتي معاه مش هتبطلي ضحك، دمه خفيف بشكل غير طبيعي»، لافتًا إلى أن شخصيته الحقيقة ظهرت في الفيديو الشهير مع المطرب الكبير هاني شاكر.

دياب اتظلم كتير وربنا عوضه

ووصف «شاكر» الفنان دياب بأنه أخ له، ومن أغلب الأشخاص ولكن ربنا يعوضه خير بدخوله التمثيل لأنه صبر وتعب كثيرًا واتظلم.

بهاء سلطان صوت ملائكي

وأشار هيثم شاكر، إلى أن المطرب بهاء سلطان من أطيب بني آدم في الكون: «أبيض ونضيف وجميل وفنان وصوت ملائكي، وأتمنى أسمع صوته».

وكان صرح الفنان هيثم شاكر، بأنه تعلم الكثير خلال فترة إصابته بمرض سرطان القولون: «مبقاش فيه فتحت الصدر اللي الواحد كان عايش بيها قبل كدة، وبقيت أعقل وأهدى بكتير، الدنيا مش مستاهلة أي حاجة، أنا بعمل حاجة وبشتغل شغلانة أنا بحبها وهفضل أشتغلها وأحبها، مهما حصل، وأشكال موسيقية طلعت».

وأشار، إلى أنه لم يخبر زملائه بإصابته بالمرض، وسجل أغاني ألبوم «جديد عليا» وهو يُعالج خارج مصر، حيث سجل كل الأغاني في يومين ثم يعود للخارج للعلاج، ولكن لم يغني «لايف» في هذه الفترة، مؤكدا أنه شفى من هذا المرض حاليا.

وأضاف أن إصابته بالسرطان كانت صدمة كبيرة للغاية عليه، خاصة أن رحلة علاجه طويلة حيث بدأت منذ 2010 وحتى 2015: «كانت الدنيا سودة في وشي وكل حاجة انتهت».