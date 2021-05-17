رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع بمدينة دمياط للأثاث والسوق الحضاري غدا

يزور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محافظة دمياط، غدا الثلاثاء، يرافقه عددا من الوزراء لافتتاح عدد من المشروعات، من بينها «أول مصنع بمدينة دمياط للأثاث بشطا، وحدات إسكان قرية الصيادين بمدينة رأس البر، والسوق الحضاري بمدينة رأس البر»، بالإضافة لمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، وعدد من المشروعات المختلفة.

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وفي وقت سابق؛ تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وقيادات وزارة الإسكان، مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، هو أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع نحو 250 وحدة سكنية كاملة المرافق «العمارات مكونة من دور أرضي و4 أدوار متكررة»، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين، لحين انتهاء أعمال التطوير، كما أشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.

ويضم مشروع السوق الحضاري 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة ودورات مياه، لخدمة المشروع، ويضم مشروع سوق 51 بعدد 4 باكيات بإجمالي 26 وحدة ودورات مياه لخدمة المشروع.

ومن المقرر أن يحضر الزيارة عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى في غياب لوسائل الإعلام التي لم توجه لها دعوة للتغطية.

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