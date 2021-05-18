بعد انتشار فيديو رحيله عن «اليوفي».. أبرز سيارات أسطول اللاعب كريستيانو رونالدو

جرت مؤخرا عملية نقل أسطول سياراته خلال العام 2018 الماضي إلى إيطاليا مع بداية رحلته في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وبالأمس القريب بدأ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نقل أسطول سيارته مرة أخرى، حسب ما أفادت تقارير إيطالية، صباح اليوم الاثنين، بتداول مقطع فيديو يوضح نقل سيارات البرتغالي لاعب يوفنتوس على متن شاحنة كبيرة متخصصة في نقل السيارات، تُدعى «Rodo Cargo»، وهي شركة نقل مشهورة مقرها في مدينة لشبونة البرتغالية.

وخلال السطور التالية نقدم رصدا لأهم سيارات الأسطول الخاص بلاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا، ومنها:

فيراري مونزا

كانت أخر تلك السيارات التي أنضمت حديثُا للأسطول، إحدى أيقونات «فيراري مونزا» بسعر 1.6 مليون يورو؛ ويوجد منها نسختين، الأولى بمقعد فردي والأخرى بمقعدين، وتتميز بقوة محرك V12، وسعة 6500 سي سي، وقوة 799 حصان عند 8500 دورة في الدقيقة.

ماكلارين سينا 500

ومن ضمن القائمة طراز «ماكلارين سينا 500» والتي تعتمد على محرك v8، سعة 4000 سي سي مع شاحن تيربو مزدوج، يولد قوة 800 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

بنتلي كونتيننتال GTc

ومن ضمن القائمة طراز «بنتلي كونتيننتال GT» بمحرك V8، وسعة 4000 سي سي، وقوة 542 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، بسرعة قصوى 330 كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 3.4 ثانية.

رولز رويس فانتوم

ومن ضمن القامئمة طراز «رولز رويس فانتوم» وهى السيارة الوحيدة ذات الدفع الرباعي، بمحرك V8، بسعة 6750 سي سي، وقوة 563 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 5.2 ثانية.

مرسيدس AMG GLE 63

من ضمن القائمة طراز «مرسيدس AMG GLE 63» بمحرك V8، بسعة 5500 لتر، وقوة 585 حصان، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 4,2 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كم/ساعة.