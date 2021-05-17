رئيس شعبة الدواجن: مليار جنيه خسائر بالمزارع بعد ارتفاع أسعار الأعلاف

قدر «عبد العزيز السيد» رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خسائر مربين الدواجن بمليار جنيه خلال العام الجارى، وقال إن خسائر المربين مستمرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي تأتى فى مقدمتها أسعار الأعلاف التى ارتفعت بنحو 1000 جنيها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، لافتا إلى أن مصر تستورد 90% من العليقة الجافة و87% من اللقاحات الخاصة بإنتاج الدواجن.

5600 جنيه طن الذرة

وسجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى ارتفاعا بقيمة 100جنيها وسجل الطن 5600 جنيها مقابل 5500 جنيها دون حساب تكلفة النقل، والذرة الأوكرانى 5500 جنيها مقابل 5400 جنيها خلال يوم واحد.

8560 سعر طن كسب الصويا

وأشار«السيد» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن سعر كسب الصويا بروتين 46% سجل 8550 جنيها دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين 44% بـ8400 جنيها، بينما سجل طن فول الصويا المستورد 11600جنيها مقابل 11200مطلع يناير الماضي، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 11200جنيها.

وبين رئيس شعبة الدواجن أن حجم استثمارات صناعة الدواجن تقدر بنحو 20 مليار جنيه لعدد 55 ألف مزرعة بينها 20 شركة كبيرة، ويتعدى حجم العمالة بها ما يقرب من 16 مليون فرد وتنتج مصر ما يقرب من 1.4 مليار دجاجة سنويا.

وتوقع «السيد» استمرار ارتفاع الدواجن فى السوق المحلى بعد يوم الاثنين القادم خاصة بعد استئناف مزارع الدواجن العمل، خاصة وأن أسعار الأعلاف فى زيادة مستمرة.

وتباع الدواجن فى السوق المحلى بـ28 جنيها من المزرعة وفى أسواق التجزئة سجلت 32 جنيها، ويباع الساسو بـ34 جنيها، الأمهات بـ24 جنيها والأوراك بـ36 جنيها، والبانيه يباع بسعر يتراوح من 60 لـ70 جنيها وتباع الدواجن البلدي بـ45 جنيه والكبد والقوانص بـ40 جنيه فيما يباع البط بأسعار تراوحت من 38 لـ50، والبلدي بـ55 جنيه.