أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 15-5-2021 في مصر

اهتمام كبير يوليه المواطنين بمتابعة أسعار الدواجن، تحديدًا عقب انقضاء شهر رمضان وقرب انتهاء أيام العيد، نظرًا لانكماش الأقبال على شراء اللحوم البيضاء والاتجاه لشراء الفسيخ والرنجة خلال الأيام الحالية.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام البعض بأسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه، والأوراك والبيض والكتاكيت، والهياكل، وغيرها، في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 15 مايو الجاري، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض في السطور الآتية أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

سجلت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم السبت حالة من التباين في الأنواع، إذ انخفض سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بمقدار جنيهين، ليتراوح بين سعر 23 و24 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا، وفق ما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

سعر البيض والكتاكيت

كما شهد سعر كرتونة البيض بالمزرعة نحو 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 29 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة نحو 40 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم الجمعة، ما بين 29 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم الجمعة، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

وأخيرا اسقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.