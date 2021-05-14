أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن، وظلت أسعار بورصة الدواجن كما هي منذ عدة أيام تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، نظرا لعدم إقبال الكثيرين على شرائها واتجاههم لشراء الفسيخ والرنجة كعادتهم في أيام عيد الفطر.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام البعض بأسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه، والأوراك والبيض والكتاكيت، والهياكل، وغيرها، في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 14 مايو الجاري، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض في السطور الآتية أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

استقرت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الجمعة وفق ما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، عند 33 جنيها.

وانخفض سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بمقدار جنيهين، ليتراوح بين سعر 23 و24 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا.

سعر البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة نحو 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 29 جنيهًا.

سعر الكتكوت

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم الجمعة، ما بين 29 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم الجمعة، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

واسقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة نحو 40 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.