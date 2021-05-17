الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين الخميس

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وأشار الى أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وشكر الوزير رياض منصور هذا التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين، ولوقف العدوان على شعبنا.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، إنّ الجمعية ستعقد جلسة عامة يوم الخميس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وستعقد الجلسة العامة في قاعة الجمعية العامة بمبنى الأمم المتحدة، وسيكون هناك مناقشات حول البند 37 بخصوص الوضع في الشرق الأوسط والبند 38 بخصوص القضية الفلسطينية، كجزء من الدورة الخامسة والسبعين للجمعية.

وبين بوزكير أنّ الجلسة ستكون مفتوحة وستبث بشكل مباشر عبر تقنية UN WebTV.

وأعرب ممثلا النيجر والجزائر لدى الأمم المتحدة عبده عباري، وسفيان ميموني، عن شديد أسفهما لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملا إسرائيل مسؤولية هذا التدهور نتيجة السياسات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

وقال عباري وميموني في رسالة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنّ من بين هذه السياسات الاحتلالية العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وطلب ممثلا الجزائر والنيجر من رئيس الجمعية العامة عقد اجتماع بموجب البندين 38 (القضية الفلسطينية) و37 (الوضع في الشرق الأوسط) لإتاحة المجال للجمعية بالتداول بشأن هتين القضيتين وفقاً لما يمليه عليها ميثاقها.