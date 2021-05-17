محافظ شمال سيناء يستقبل المصابين القادمين من قطاع غزة

استقبل محافظ شمال سيناء، وعددا من المسؤولين والفريق الطبي، وجمعيات المجتمع المدني والخدمات الإنسانية والأهلية وأهالي سيناء، المصابين القادمين من معبر رفح إلى مستشفى العريش العام.

حيث وصل إلى مستشفى العريش العام 3 مصابين، اثنان منهم عصر اليوم، والثالث بعد المغرب.

قال مصدر بمعبر رفح البري إن الثلاث مصابين تم استخلاص أوراقهم وتحويلهم إلى مستشفى العريش العام، وجاءت أسماء المصابين كالتالي: «يزن حازم محمد الصيفي، 5 سنوات، يعاني من كسر مضاعف بالقدم ومرافق له يدعى حسام محمد الصيفي، وأحمد إبراهيم عليوه القرمي 31 عاما، يعاني من كسر مضاعف باليد اليسرى مرافق له، ومحمد إبراهيم عليوه القرمي، والمصاب الثالث هو محمد عبدالسلام محمد أبو كاشف 26 عاما، يعاني من بتر بأصابع اليد اليمنى واليسرى، وإصابة بالعين اليمنى وشظايا متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وترافقه والدته نسرين رمضان عبدالله.

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في أثناء أستقبال المصابين، أن مصر كانت ولا زالت هي المدافع عن القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن الأشقاء من أهالي قطاع غزة.

وأوضح المحافظ أن الرئيس السيسي يتابع دخول المصابين الى المستشفيات المصرية، وتذليل جميع العقبات أمام دخولهم للعلاج وتوفير كل الاحتياجات.

وتابع «شوشة» أن مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد جاهزة لاستقبال المصابين، وأن مستشفى العريش به عدد وافر من الأسرة والآقسام الجاهزة لاستقبال أهالي القطاع.

فتح أقسام جديدة لاستقبال مصابي غزة في العريش والشيخ زويد

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح عدة أقسام إضافية بمستشفى العريش العام، حيث تم فتح قسم الجهاز الهضمي والمناظير، وبه 4 غرف بالمونيتير، وكل غرفة تضم 4 أسرة، وقسم النساء والتوليد به 32 سريرا، وقسم المسالك القديم به 24 سريرا، بإلاضافة إلى قسم جراحة اليوم الواحد بـ12 سريرا، وتجهيز 20 سريرا آخر بمستشفى الشيخ زويد المركزي.