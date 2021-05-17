«الحرية المصري» يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

نظمت أمانة حزب الحرية المصري بالقليوبية، ندوة تثقيفية مساء اليوم، عن عروبة القدس ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة اراضيه المغتصبة بعد أن اشتعلت الأحداث الأخيرة، بسبب قرار السلطات الإسرائيلية، بمنع الفلسطينيين من التجمع عند باب العامود خلال شهر رمضان، والسعي لطرد مئات الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها على مدى عقود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، ومنحها للمستوطنين اليهود.

قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وسيظل الموقف الرسمي للدولة المصرية من أشرف المواقف بإدانته منذ اللحظة الأولى للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على فلسطين: «الشعب والأرض والمقدسات، وفتح معبر رفح لإجلاء الجرحى»، ويؤكد الموقف المصري أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف الدكتور عبد الباقي السيد أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة عين شمس، أن مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أي إجراءات تخالف ذلك، مشددا على أن «القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مجرد قضية أو أرض محتلة، بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس».

وفي نهاية الندوة؛ قرأ اللواء عبدالرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية، البيان الإعلامي، الصادر من الحزن، والذي أدان فيه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لحمايته ودعم حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي.