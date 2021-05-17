«الحرية المصري» يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة
مدير إعلام القليوبية: الرئيس السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية
كتب:
حسن صالح
08:38 م | الإثنين 17 مايو 2021
جانب من اللقاء
نظمت أمانة حزب الحرية المصري بالقليوبية، ندوة تثقيفية مساء اليوم، عن عروبة القدس ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة اراضيه المغتصبة بعد أن اشتعلت الأحداث الأخيرة، بسبب قرار السلطات الإسرائيلية، بمنع الفلسطينيين من التجمع عند باب العامود خلال شهر رمضان، والسعي لطرد مئات الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها على مدى عقود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، ومنحها للمستوطنين اليهود.
قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وسيظل الموقف الرسمي للدولة المصرية من أشرف المواقف بإدانته منذ اللحظة الأولى للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على فلسطين: «الشعب والأرض والمقدسات، وفتح معبر رفح لإجلاء الجرحى»، ويؤكد الموقف المصري أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أضاف الدكتور عبد الباقي السيد أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة عين شمس، أن مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أي إجراءات تخالف ذلك، مشددا على أن «القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مجرد قضية أو أرض محتلة، بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس».
وفي نهاية الندوة؛ قرأ اللواء عبدالرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية، البيان الإعلامي، الصادر من الحزن، والذي أدان فيه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لحمايته ودعم حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي.