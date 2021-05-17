المصريون سحبوا 3.3 مليار جنيه من «ATM» بنكين خلال العيد

أعلن بنكا القاهرة ومصر عن سحب ما يزيد عن 3.3 مليار جنيه، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

2.6 مليار جنيه تم سحبهم من بنك مصر

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن هناك نحو 2.6 مليار جنيه، تم سحبها من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر في مختلف المحافظات.

وأضاف المغربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ماكينات الصراف الآلي التي يمتلكها بنك مصر بلغت أكثر من ثلاث آلاف ماكينة، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتعمل بأحدث الأنظمة التكنولوجية المالية، وتوفر خدمات السحب الآلي لكافة عملاء البنك، وغير العملاء.

وتابع المغربي، بأنه بإمكان عملاء شركات المحمول السحب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، عبر المحافظ الإلكترونية، التي توفرها شركات المحمول بالتعاون مع بنك مصر وعدد كبير من البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرية.

750 مليون جنيه تم سحبهم من ماكينات بنك القاهرة

من جانبه، قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن هناك نحو 750 مليون جنيه تم سحبهم من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك القاهرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد ثروت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تغذية ماكينات الصراف الآلي خلال الإجازات الرسمية الطويلة والقصيرة أحد أهم أولويات بنك القاهرة لتوفير السيولة اللازمة للعملاء على مدار الساعة في كافة الماكينات التابعة للبنك.

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أن إجمالي علميات السحب التي تمت عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك القاهرة وصلت لنحو 600 ألف عملية، نتج عنها سحب نحو 750 مليون جنيه خلال أيام إجازة العيد.